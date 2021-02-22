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ميناء دمياط: رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 85328 طنا

الإثنين، 22 فبراير 2021 07:45 م
ميناء دمياط: رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 85328 طنا صورة أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى

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أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية  مع  27 سفينة .

هذا و غادرت السفينة ( GOLAR GLACIER ) بعد أن قامت بتحميل شحنة من الغاز المسال من محطة الاساله بالميناء .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27735 طن تشمل :  10379 طن فوسفات و 11850 طن يوريا و 5506 كلنكر .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52341 طن تشمل : 10579 طن ذرة و 7226 طن خردة و 2712 طن سكر و 3497 طن حديد و 5050 طن كلوريد ايثيلين و 23277 طن قمح .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 797 حاوية مكافئة تشمل، خضراوات ( بطاطا وبطاطس وبروكلى وبنجر وجزر وفاصوليا وخس وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( ثوم و شمر وكتان وينسون ونعناع وبصل وفول سودانى وريحان وسمسم ) وفواكة ( برتقال و فراولة ويوسفي وبلح ) ويتم تصديرها إلى كل من السعودية والامارات والجزائر وسنغافورة وسلوفينيا وانجلترا وروسيا وامريكا والصين واسبانيا وبلجيكا ومالطا وكوريا الجنوبية وهولندا وكرواتيا وألمانيا والهند .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1106 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2238 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 85328 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 89141 طنا .

كما غادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5444 شاحنة .

 

 

 

 

 


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