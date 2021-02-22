اليوم السابع
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موجة عدم استقرار بحالة الجو.. ننشر درجات الحرارة اليوم بمحافظات الجمهورية

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:07 م
موجة عدم استقرار بحالة الجو.. ننشر درجات الحرارة اليوم بمحافظات الجمهورية حالة الطقس
كتب ــ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية من اليوم الإثنين وحتى الأربعاء المقبل .

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن متوسط درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية ، كما يلى:



- القاهرة الكبرى ومدن القناة:

العظمى بين 18 - 19 درجة

الصغرى بين 7 - 8 درجات  

- شمال الوجه البحرى:

 العظمى بين 18 - 19 درجة

الصغرى بين 7 - 8 درجات  


- السواحل الغربية :

العظمى بين 17 - 18 درجة

الصغرى بين 9 - 10 درجات  
 

- السواحل الشرقية ووسط سيناء:

العظمى بين 18 - 19 درجة

الصغرى بين 10 - 11 درجات  


وتشهد البلاد اليوم الاثنين، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، ومائل للبرودة  على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية  طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد .

 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة  إلى متوسطة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة ، ونشاط رياح على جنوب سيناء.

وتتنبأ الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد  .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين:  القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 9 درجات.


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