موجة شغب وفوضى فى احتجاجات بلباو إثر اعتقال مطرب أهان الملكية.. صور وفيديو

فاطمة شوقى

اندلعت موجة من الشغب والفوضى فى بلباو الإسبانية خلال الاحتجاجات التى تم تنظيمها ضد اعتقال مغنى راب بابلو هاسل، الذى تم اعتقاله بتهمة تمجيد الإرهاب وإهانة النظام الملكى فى إسبانيا.



احتجاجات فى بلباو للافارج عن مغنى الراب

وأشارت صحيفة "الكورييو" الإسبانية إلى أن المتظاهرين قاموا بحرق الحاويات واثارو الشغب، خلال الاحتجاجات التى حشدت أكثر من 1000 شخص, وكان من بينهم جماعات متطرفة تدعى أرتزاينتزا، الذين أحرقوا الحاويات ودمروا اثاث الشوارع ، ورغم أن المسيرة كانت فى البداية تسير بسلام بين إجراءات أمنية، إلا أن المتظاهرين نشروا الشغب والفوضى والتخريب.

https://www.elcorreo.com/bizkaia/videos-incidentes-bilbao-pablo-hasel-20210221184941-nt.html#vca=modulos&vso=elcorreo&vmc=noticias-rel-cmp&vli=bizkaia

واضطرت الشرطة للتدخل عندما بدأ معظم المحتجين بالفوضى والشغب ، وهم يرتدون الأقنعة والكمامات وبدأوا فى قلب الحاويات والزجاجات وإلقاء القمامة على الشرطة ، كما أن هؤالاء المتطرفون قاموا بحرق المتاريس وكسروا حاويات النفايات.



مظاهرات بلباو للافراج عن مغنى راب

واعرب رئيس بلدية بلباو، خوان ماري أبورتو، عبر تويتر عن غضبه ورفضه لتلك الحوادث وقال "أقول نعم لحرية التعبير ولكن لا لاستخدام العنف".

قد أثار سجن هاسل جدلًا حول حرية التعبير في إسبانيا ، حيث تستند إدانته إلى محتوى عشرات التغريدات وبعض الأغاني التي نشرها على الإنترنت.



بلباو

وأسفرت هذه الاحتجاجات فى جميع أنحاء البلاد عن إصابة 100شخص، ثلثهم من رجال الشرطة، وتلقى نائب من حزب الاستقلال في جيرونا ضربات من العملاء أثناء محاولته التحدث عن اعتقال المغني.

وصف رئيس الحكومة ، بيدرو سانتشيز ، أعمال الشغب التي وقعت في الأيام الأخيرة بأنها "غير مقبولة" وألقى باللوم في الاضطرابات في الشوارع على المتظاهرين العنيفين الذين يجب أن ترد أعمالهم "بقوة" من قوات الأمن.



فوضى فى بلباو

من جانب حكومة كتالونيا ، دعت وزارة الداخلية إلى اجتماع عاجل مع جميع نقابات الشرطة "لوس موسوس" لتقييم الوضع في الأيام الماضية.