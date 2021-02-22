مواطنو الأقصر يوجهون الشكر للرئيس السيسي على خدمات التأمين الصحى الشامل

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الحكومة تسجيل أكثر من 900 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، بنسبة بلغت 70% من سكان المحافظة، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة فى شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم.

وبمراجعة ملفات طب الأسرة للوقوف على معدلات التسجيل بالأقصر، بلغ إجمالى عدد الملفات المسجلة بالوحدة 16 ألفًا و65 ملفًا فرديًا، كما سيتم إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الأسبوع المقبل، وضرورة حصر جميع الأطفال المستهدفين بالحملة والتأكد من حصولهم على التطعيمات.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بالحصول على الخدمات الطبية ضمن المنظومة الجديدة لما شاهدوه من تيسيرات وخدمات طبية مميزة وبجودة عالية، قائلين: "نوجه التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على ما شهدناه من خدمات طبية بالتأمين الصحى الشامل"

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتى انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجارى، و(بورسعيد) التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتى (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.