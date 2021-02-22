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منظمة الصحة العالمية للدول الغنية: لا تقوضوا برنامج "كوفاكس" لإيصال اللقاحات للدول الفقيرة

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:22 م
منظمة الصحة العالمية للدول الغنية: لا تقوضوا برنامج "كوفاكس" لإيصال اللقاحات للدول الفقيرة الصحة العالمية
كتب أحمد عرفة

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وجهت منظمة الصحة العالمية رسالة إلى الدول الغنية قائلة: لا تقوضوا برنامج "كوفاكس" لإيصال اللقاحات للدول الفقيرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق كشفت منظمة الصحة العالمية، أن تنزانيا ترفض تبادل المعلومات حول فيروس كورونا لتشكيك رئيسها بوجود الجائحة، محذرة من أن وضع كورونا هناك يثير القلق عليها وعلى جيرانها، بحسب ما نقلته قناة العربية الإخبارية.

كان الدكتور ماتشيديسو مويتى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، قال، إن منظمة الصحة العالمية لم تتلق بعد أى معلومات بشأن التدابير التى تتخذها تنزانيا للاستجابة لجائحة كورونا.

 

 


الصحه العالميه

كورونا

ازمه كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

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