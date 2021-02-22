مصر تعرب عن خالص التعازى فى مقتل السفير الإيطالى لدى جمهورية الكونغو

كتب : أحمد جمعة

أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، عن خالص التعازي وصادق المواساة في مقتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا أتاناسيو، وذلك أثر هجوم شنه مسلحين على قافلة الأمم المتحدة، معربا عن دعواتها بأن يلهم الله أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر": نعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة في مقتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا أتانسيو، وذلك أثر هجوم شنه مسلحين على قافلة الأمم المتحدة، مع الدعوات بأن يلهم الله أسرته وذويه الصبر والسلوان.

كانت وزارة الخارجية الإيطالية وإدارة متنزه فيرونجا الوطني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد أكدت أن السفير الإيطالي وفردين آخرين قتلوا في هجوم على قافلة للأمم المتحدة في شرق البلاد اليوم الاثنين.

وأبلغت إدارة المتنزه رويترز بأن القافلة تعرضت للهجوم في نحو العاشرة والربع صباحا خلال محاولة خطف نفذها مهاجمون قرب بلدة كانياماهورو على بعد بضعة كيلومترات إلى الشمال من العاصمة الإقليمية جوما.

قالت الخارجية الإيطالية في بيان، إن السفير لوكا أتاناسيو وفردا من الشرطة العسكرية كان برفقته قتلا.

وكان المتنزه أعلن في وقت سابق أن اثنين في القافلة قتلا وأن السفير أٌصيب، وأفادت مصادر دبلوماسية بأن القتيل الثالث سائق.

ولم يتضح بعد من يقف وراء الهجوم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت الخارجية الإيطالية في البيان "تؤكد وزارة الخارجية الإيطالية بأسف عميق وفاة السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا أتاناسيو في جوما اليوم إلى جانب شرطي من الكارابينييري (قوات الأمن الإيطالية)".

وأضافت "السفير والجندي كانا مسافرين في سيارة ضمن موكب لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)".

ويشير موقع الوزارة على الإنترنت إلى أن أتاناسيو كان يرأس بعثة إيطاليا في كينشاسا منذ 2017 وبات السفير عام 2019.

وتعمل عشرات من المجموعات المسلحة في فيرونجا والمناطق المحيطة بها على امتداد حدود الكونغو مع رواندا وأوغندا. وتعرض حراس المتنزه للهجمات مرارا، وقتل ستة منهم في كمين الشهر الماضي.