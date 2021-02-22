مصرع 2 واصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 أشخاص اليوم الإثنين فى حادث انقلاب سيارة أجرة 8 ركاب على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بانقلاب سيارة أجرة على الصحراوى الشرقى أمام نفق ابو صالح نطاق المحافظة ووقوع وفيات وإصابات.
ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بسبع سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل الوفيات و المصابين لمستشفى بنى سويف الجامعى.
واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى عبد الستار يونس على 62 سنه كفر الدوار البحيره، مجهول الاسم جثث هامدة تم ايداعهما مشرحة المستشفى،كما استقبل المستشفى ماهر رجب محمد 43 سنه كفر الدوار البحيره مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج ، سعيد ايمن عبد القادر 14 سنه كفر الدوار البحيره مصاب اشتباه كسر الساق الايسر ، يونس على طه 16 سنه كفر الدوار البحيره مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة