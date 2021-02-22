مصرع 2 واصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بانقلاب سيارة أجرة على الصحراوى الشرقى أمام نفق ابو صالح نطاق المحافظة ووقوع وفيات وإصابات.

ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بسبع سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل الوفيات و المصابين لمستشفى بنى سويف الجامعى.