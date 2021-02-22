مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه بينما أصيب أثنين آخرين بعد انقلاب السيارة التى كانوا يستقلونها بطريق الصعيد بزمام مركز ملوى جنوب محافظة المنيا وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى ملوى العام وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوى بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى العام بوصول كل من هانى عزام حسن محمد 44 سنه ومقيم ساقلتة بمحافظة سوهاج "جثة هامدة" ومحمود محمد سعد أحمد 50 سنة ومقيم مدينة نصر "قائد السيارة" مصاب وحسن مصطفى محمد أبو الحسن 52 سنه ومقيم أدفو بمحافظة أسوان مصاب.

تبين من تحريات مباحث مركز ملوى أن المتوفى والمصابين كانوا يستقلون سيارة قيادة المصاب الأول بطريق الصعيد وانقلبت بهم مما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الأثنين الآخرين بإصابات مختلفة وتم نقل المتوفى لمشرحة مستشفى ملوى العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.