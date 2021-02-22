مصرع مبيض محارة سقط من الدور الثانى عشر فى المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

لقى مبيض محارة بمدينة المنصورة مصرعه عقب سقوطه من الطابق الثانى عشر بعد أن اختل توازنه أثناء العمل بعمارة تحت الإنشاء.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطه المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوصول المدعو السيد رمضان الشحات 62 سنة مبيض محاره، ومقيم منطقه قولونجيل دائرة مركز ثانى المنصورة، ومصاب باشتباه كسر الجمجمة والضلوع نزيف بالمخ وكسور متفرقه بالجسم، ادعاء سقوط من علو، وتوفى عقب وصوله.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم الى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شقيقه محمد رمضان الشحات 50 سنة مبيض محاره، ومقيم بذات المنطقة، قرر أنه أثناء عمل شقيقه المتوفى بأعمال المحارة بمساكن سندوب الجديدة، دائرة المركز، أعلى سطح الطابق الثانى عشر، اختل توازنه وسقط بمسقط العمارة مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هو هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر قاع الجمجمة والضلوع وكسور متفرقه بالجسم ونزيف فى المخ ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1921 لسنة 2021 إدارى مركز المنصورة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.