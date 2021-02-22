مصرع طفل غرقا أثناء لهوه على شاطئ ترعة جنوب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحي

لقى طفل مصرعه غرقا أثناء لهوه بمفرده على شاطئ ترعة عزبة البنك التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف، تلقى العقيد محمود مهنى مأمور مركز الفشن بلاغا من أهال عزبة البنك يفيد مصرع طفل يدعى "مهدى. ص" 4 سنوات فى مياه ترعة بالعزبة.

وانتقل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن إلى مكان الحادث ، حيث تبين أن الطفل ذهب إلى حقل والده وأثناء لهوه بمفرده على شاطئ ترعة أمام أرض والده فسقط فى مياه الترعة ولعدم تواجد أحد بالقرب منه لقى مصرعه غرقا.

تم استخراج الجثة ونقلها لمستشفى الفشن المركزى وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة الدكتور فاروق زهران مفتش الصحة تبين عدم وجود شبهة جنائية وان سبب الوفاة غرق الطفل فى مياه الترعة تم تحرير محضر بالواقعة وصرحت نيابة الفشن بدفن الجثة.