مصرع شاب صدمه توك توك مجهول فى أبو خليفة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

لقى شاب مصرعه بعدما صدمه توك توك مجهول أمام كوبرى سوق السبت بأبو خليفة دائرة مركز القنطرة غرب، وتم نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب المركزى.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من ادارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب صدمه توك توك مجهول أمام كوبرى سوق السبت بأبو خليفة دائرة مركز القنطرة غرب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الاسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع "رمضان.ا.م" 18 عام مقيم أبو خليفة دائرة مركز القنطرة غرب.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب المركزى وتحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.