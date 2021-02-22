اليوم السابع
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مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان فى حادث انقلاب سيارة بـ"صحراوى البحيرة"

الإثنين، 22 فبراير 2021 03:59 م
مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان فى حادث انقلاب سيارة بـ"صحراوى البحيرة" حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقي رجل أعمال مصرعه وأصيب 2 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بمركز وادى النطرون في البحيرة. كان اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الإسكندرية  الصحراوى بالقرب من كوبري بني سلامة باتجاه الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.
 
وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بوادى النطرون، وأسفر الحادث عن مصرع رجل الأعمال ياسين عبد الفتاح عجلان، 68 عامًا، شقيق النائب الأسبق إبراهيم عجلان عن دائرة مركز رشيد، وإصابة كل من:" أميرة حازم الشريف، 58 عامًا، مصطفى عبد الحميد نصر، 28 عامًا"، وتم عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

 


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