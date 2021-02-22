مصادرة 35 شيشة وتغريم 47 مواطن لعدم إرتداء الكمامة بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامه بالمخالفه بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدى المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، تمكنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم من مصادرة 35 شيشة من مقاهى مخالفة بقرى المناصفور وصافور التابعة للوحدة المحلية بصافور فى حملات تفتيشية ورقابية لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة لضبط غير المتلزمين بالإجراءات الإحترازية لتقليل فرصه إنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

كما أعلن محافظ الشرقية، استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتى المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف على مدى إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مشيراً إلى أنه تم تغريم 47 مواطن لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر فى هذا الشأن.

ووجه المحافظ، مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس،والحد من انتشاره.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف و المتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على راكبى السيارات وسائقى سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من إلتزامهم بارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية أشار عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 4 لجان بمداخل مدينة الزقازيق ( ميدان الزراعه - موقف المنصوره - موقف ميت غمر - ميدان التحرير ) للوقوف على تطبيق الإجراءات الإحترازية ، أسفرت عن تغريم 47 مواطن مخالف ، لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية.