مسلحون يقتلون 4 موظفات إغاثة فى شمال غرب باكستان

قالت الشرطة إن مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص أربع موظفات إغاثة في سيارتهن بشمال غرب باكستان اليوم الاثنين، الأمر الذي يظهر تزايد وتيرة عنف المتشددين في المنطقة.

وقال شفي الله قندابور، قائد الشرطة في منطقة وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر بختونخوا في شمال غرب باكستان، والذي طالما كان معقلا للإرهابيين، إن القتيلات كن يعملن لمنظمة غير حكومية.

أضاف قندابور "الإرهابيون استهدفوا الموظفات وقتلوهن. الوقت ما زال مبكرا لنقول من أو أية جماعة قد تكون متورطة".

ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الإرهابيين يستهدفون النساء منذ زمن لمعارضتهم تعليمهن أو خروجهن للعمل.

وجاء هجوم اليوم الاثنين وسط تزايد في وتيرة عنف المتشددين بالمنطقة التي كانت يوما ما مقرا لجماعتي طالبان المحلية والأفغانية إلى جانب إرهابيين على صلة بتنظيم القاعدة.

كما أنها تشهد زيادة كبيرة في الهجمات منذ أواخر العام الماضي عندما أعادت حركة طالبان الباكستانية مجموعتين منشقتين إلى حظيرتها.