اليوم السابع
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مسؤول أمريكى: لن يتم تخفيف العقوبات على إيران قبل الحوار

الإثنين، 22 فبراير 2021 08:36 م
مسؤول أمريكى: لن يتم تخفيف العقوبات على إيران قبل الحوار ايران وامريكا
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن مسؤول أمريكي تأكيده أنه لن يتم تخفيف العقوبات على إيران قبل الحوار.

وفى وقت سابق قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إنه سيتم التشاور مع مجلس الكونجرس بشأن خطواتنا المقبلة حول إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: لن نتخذ خطوات إضافية بشأن الاتفاق النووي وننتظر المباحثات المقررة ضمن مجموعة الدول الموقعة عليه، موضحة أن بيان الاتحاد الأوروبي يدعو للانخراط في مشاورات دبلوماسية ولننتظر رد الإيرانيين على هذه الدعوة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: سياستنا تجاه إيران ينبغي أن تكون محل إجماع داخلي وسنتشاور مع الكونجرس بشأن خطواتنا المقبلة، لافتة إلى أن الدبلوماسية هي السبيل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي لكن اتخاذ خطوات خارج هذا الإطار خيار مطروح.

 

 


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