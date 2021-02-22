مدير معهد القطن بوزارة الزراعة: لن نصدر المادة الخام للقطن مرة أخرى

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن بوزارة الزراعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري، مضيفا وزارة الزراعة تهدف لتشجيع الفلاح علي الزراعة ومحصول القطن إستراتيجي يجب أن يأخذ أهمية كبري.

تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن والمذاع عبر قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامى سيد على، أن أعلي معدل لزراعة القطن 2 مليون فدان، لافتا إلى أن التوجه خلال الفترة القادمة سيكون من خلال منع تصدير المادة الخام، مضيفا أننا قادرين علي إعادة العصر الذهبي لزراعة القطنـ مردفا:" القطن محصول متعدد الأعراض وتوجه الدولة هي زيادة الإنتاجية.

وتابع أن القيادة السياسية في مصر تدعم عودة زراعة الذهب الأبيض مرة أخري، وفى عام 2022 مصر ستستهلك مليون وربع من مساحة زراعة القطن.