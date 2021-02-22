محافظ كفر الشيخ يفتتح منفذ بيع منتجات المدارس بإدارة شرق.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي ، السكرتير العام، اليوم الاثنين، منفذ بيع منتجات المدارس بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشى ،مدير عام التعليم العام، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ويضم المنفذ قسمين الأول لمنتجات مدارس التعليم العام والتعليم الفني والتعليم المجتمعي " في كافة المجالات الفنية والزراعية والصناعية، والقسم الثاني تسويقي لتسويق المنتجات التي تخدم البيئة.

وأثنى المحافظ ونائب وزير التربية والتعليم على جودة المنتجات "المخبوزات، الألحفة، والملايات، والمنتجات الجلدية"، واستمعا لشرح عن طرق وكيفية تصنيع المنتجات، كما اطلعا على الأسعار وتبين أن أقل من أسعار الأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 لـ 30%.



