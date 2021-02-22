اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يفتتح منفذ بيع منتجات المدارس بإدارة شرق.. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:10 م
محافظ كفر الشيخ يفتتح منفذ بيع منتجات المدارس بإدارة شرق.. صور محافظ كفر الشيخ يفتتح منفذ بيع منتجات المدارس
كفر الشيخ – محمد سليمان

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افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي ، السكرتير العام، اليوم الاثنين، منفذ بيع منتجات المدارس بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

محافظ كفر الشيخ يفتتح منفذ بيع منتجات المدارس بإدارة شرق (1)

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشى ،مدير عام التعليم العام، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

محافظ كفر الشيخ يفتتح منفذ بيع منتجات المدارس بإدارة شرق (2)

ويضم المنفذ قسمين الأول لمنتجات مدارس التعليم العام والتعليم الفني والتعليم المجتمعي " في كافة المجالات الفنية والزراعية والصناعية، والقسم الثاني تسويقي لتسويق المنتجات التي تخدم البيئة.

محافظ كفر الشيخ يفتتح منفذ بيع منتجات المدارس بإدارة شرق (3)

وأثنى المحافظ ونائب وزير التربية والتعليم على جودة المنتجات "المخبوزات، الألحفة، والملايات، والمنتجات الجلدية"، واستمعا لشرح عن طرق وكيفية تصنيع المنتجات، كما اطلعا على الأسعار وتبين أن أقل من أسعار الأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 لـ 30%.

محافظ كفر الشيخ يفتتح منفذ بيع منتجات المدارس بإدارة شرق (4)
 

 

 

 


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