اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يستقبل نائب وزير التعليم لافتتاح عدد من المنشآت التعليمية

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:59 ص
محافظ كفر الشيخ يستقبل نائب وزير التعليم لافتتاح عدد من المنشآت التعليمية محافظ كفر الشيخ يستقبل نائب وزير التعليم
كفر الشيخ - محمد سليمان

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استقبل اللواء نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم بحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام ، والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لافتتاح المدرسة الدولية الحكومية، ومبنى الابداع والابتكار والموهوبين وتفقد منفذ الوحدة المنتجة بمدرسة الوحدة العربية وتفقد المسرح المدرسي.
 
وتفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الاثنين، المدرسة الدولية الحكومية، لمتابعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمدرسة، ورصفها بالانترلوك، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال والتجهيزات بالمدرسة، وتجهيز الحدائق والملاعب، وحمام السباحة.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندس أحمد عبدالكريم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة سرعة إنهاء اللمسات الأخيرة بالمدرسة وجاهزيتها من مبانى ومعامل وأثاث، تمهيداً لافتتاحها بدء من الفصل الدراسي الثانى.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المدرسة الدولية الحكومية تضم 3 مراحل تعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية، وهي مدرسة لغات دولية حكومية متاحة لكل أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن بها 43 فصلاً، وتستقبل أبناء المحافظة من كافة المراكز لمن يرغب من أولياء الأمور، وأنه يعتبرها بمثابة جامعة، تضاهي المدارس الدولية الخاصة بالقاهرة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من تجهيز كافة الفصول، والمسرح المدرسي، موجها الشكر لكل العاملين الذين يبذلون جهوداً للانتهاء من الأعمال بها، مؤكداً أن المدرسة متاحه لكل أبناء المحافظة من كافة المراكز، وتم إنشاؤها لتكون أفضل من اي مدارس بالمحافظات الأخرى.

 

محافظ كفر الشيخ يستقبل نائب وزير التعليم (1)
محافظ كفر الشيخ يستقبل نائب وزير التعليم (1)

 

محافظ كفر الشيخ يستقبل نائب وزير التعليم (2)
محافظ كفر الشيخ يستقبل نائب وزير التعليم (2)

 

محافظ كفر الشيخ يستقبل نائب وزير التعليم (3)
محافظ كفر الشيخ يستقبل نائب وزير التعليم (3)

 

 
 
 

 


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