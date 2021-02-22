اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 11:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا : ختام فعاليات ورش عمل التحول الرقمى بالمحافظة

الإثنين، 22 فبراير 2021 10:57 ص
محافظ قنا : ختام فعاليات ورش عمل التحول الرقمى بالمحافظة ورشة التحول الرقمى بقنا
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأنه تم اختتام فعاليات ورش عمل التحول الرقمى، والتى تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، وبإشراف كل من عماد عبدالله عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمود حمدان وكيل وزارة المالية بقنا.

وأوضح الداودى أنه تم تنظيم 5 ورش عمل للتحول الرقمى واعتماد إيصال السداد المميكن بالمراكز التكنولوجية بمجالس المدن ، وميكنة أنظمة الحسابات والمخازن والاستحقاقات وشئون العاملين من خلال فريق عمل التحول الرقمى برئاسة جهاد أبوالعزايم رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى ، بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية ، وعضوية الدكتور محمد عبدالرحمن وماجد أبوالعلا مراقب مالى وزارة البحث العلمى ، والفريق المعاون ، وقد شارك فى التنظيم والتفعيل فريق الدعم الفنى من المديرية المالية بقنا ، وممثلى المالية بديوان عام المحافظة.

وتقدم محافظ قنا بالشكر والتقدير لكل من شارك فى تنظيم ورش العمل والذى يواكب رؤية القيادة السياسية فى ميكنة أجهزة الدولة ورؤية مصر 2030 ، مشددا على ضرورة متابعة عمليه التحول الرقمى داخل المحافظة والإبلاغ عن أى معوقات تعترض فريق الدعم الفنى للعمل على حلها بشكل فورى.


ورشة عمل التحول الرقمى

وزير المالية

محافظ قنا

قنا

ميكة اجهزة الدولة

رؤية مصر 2030

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة