محافظ قنا : ختام فعاليات ورش عمل التحول الرقمى بالمحافظة

قنا - صابر سعيد

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأنه تم اختتام فعاليات ورش عمل التحول الرقمى، والتى تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، وبإشراف كل من عماد عبدالله عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمود حمدان وكيل وزارة المالية بقنا.

وأوضح الداودى أنه تم تنظيم 5 ورش عمل للتحول الرقمى واعتماد إيصال السداد المميكن بالمراكز التكنولوجية بمجالس المدن ، وميكنة أنظمة الحسابات والمخازن والاستحقاقات وشئون العاملين من خلال فريق عمل التحول الرقمى برئاسة جهاد أبوالعزايم رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى ، بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية ، وعضوية الدكتور محمد عبدالرحمن وماجد أبوالعلا مراقب مالى وزارة البحث العلمى ، والفريق المعاون ، وقد شارك فى التنظيم والتفعيل فريق الدعم الفنى من المديرية المالية بقنا ، وممثلى المالية بديوان عام المحافظة.

وتقدم محافظ قنا بالشكر والتقدير لكل من شارك فى تنظيم ورش العمل والذى يواكب رؤية القيادة السياسية فى ميكنة أجهزة الدولة ورؤية مصر 2030 ، مشددا على ضرورة متابعة عمليه التحول الرقمى داخل المحافظة والإبلاغ عن أى معوقات تعترض فريق الدعم الفنى للعمل على حلها بشكل فورى.