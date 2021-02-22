اليوم السابع
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الإثنين، 22 فبراير 2021 04:04 م
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محافظ دمياط تتفقد الأعمال الجارية بسوق الجملة بشطا

الإثنين، 22 فبراير 2021 03:51 م
محافظ دمياط تتفقد الأعمال الجارية بسوق الجملة بشطا جولة محافظ دمياط بمتابعة أعمال تطوير سوق شطا
دمياط - معتز الشربينى

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أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، جولة تفقدية استهلتها بزيارة سوق الجملة بمنطقة شطا لمتابعة الأعمال التى تجرى هنالك لرفع كفاءته وتطويره، وذلك  بحضور المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، والمهندسة جيهان حسين مدير عام منطقة الأبنية التعليمية ومديرى إدارة المركبات بديوان عام المحافظة، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.

وناقشت محافظ دمياط، الموقف الخاص بشبكة الصرف الصحى بالسوق ، تمهيدًا لربطه بخط الانحدار الذى تقوم بتنفيذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة الانتهاء من هذه الأعمال لاستكمال عمليات الرصف .

وفى سياق متصل تابعت الدكتورة منال عوض، أعمال التطوير التى تجرى بالسوق من خلال هيئة الأبنية التعليمية، كما تفقدت النماذج الخاصة برفع كفاءة دورات المياه ، والمحلات بالمحيط الخارجي.

ووجهت بإنشاء دورتى للمياه للسيدات المترددات على السوق وتنفيذ كافة أعمال التطوير وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً والمعايير الفنية والهندسية ، كما تابعت عمليات الرصف بالبلاطات الخرسانية التى بدأت خلال الفترة الماضية.

وحرصت محافظ دمياط، على التواصل مع التجار بالسوق للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم ومقترحاتهم التى جاء من بينها إنشاء جمعية لمجلس إدارة السوق .

وأكدت محافظ دمياط، أن المحافظة حريصة على تلبية مطالبهم وتنفيذ مشروع متكامل لرفع كفاءة الباكيات ودورات المياه وتنفيذ أعمال الرصف والإنارة وإنشاء غرفتين للأمن والتحكم مزودتين بأحدث الأجهزة.

 

 

 


دمياط

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