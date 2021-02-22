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محافظ جنوب سيناء يلتقى مدونين سياحيين خلال زيارتهم معالم شرم الشيخ

الإثنين، 22 فبراير 2021 10:21 ص
محافظ جنوب سيناء يلتقى مدونين سياحيين خلال زيارتهم معالم شرم الشيخ جانب من اللقاء
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، بمكتبه في مدينة شرم الشيخ، مجموعة من المدونين السياحيين الذين لديهم تأثير ونسبة مشاهدة عالية على وسائل التواصل الاجتماعى، من كل من الإمارات والسعودية والبحرين وكندا، أثناء زيارتهم لشرم الشيخ، فى ضيافة هيئة تنشيط السياحة، لزيارة المقاصد السياحية المختلفة بشرم الشيخ، وبث صور وفيديوهات عن المعالم السياحية بمدينة السلام على صفحاتهم الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعى لتشجيع شعوبهم على زيارة مدينة السلام و الاستمتاع بدفء جوها و معالمها السياحية الخلابة.

يأتي ذلك فى إطار لقاءات المحافظ المتعددة بجميع الوفود الإعلامية والسياحية لتنشيط السياحة بالمحافظة.

 

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