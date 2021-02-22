محافظ جنوب سيناء يلتقى أعضاء لجنة جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين بمقر مكتبه بديوان عام محافظة جنوب سيناء وبحضور المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، والمحاسب فوزي همام منسق المحافظ لشؤون المحليات، والمهندس ياسر الورداني، والمهندسة سمية نافع والمهندسة دينا رسلان أعضاء لجنة جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء لمراجعة ملفات تراخيص البناء.

ناقش المحافظ خلال لقائه باللجنة لفحص ملف الترخيص بناءً على قرار وزير التنمية المحلية رقم 218 لسنة 2020 والمشكلة بقرار محافظ جنوب سيناء رقم 110 لسنة 2020 للجان الداخلية قيام ممثلي الجهاز على أعمال البناء بفحص ملفات التراخيص الصادرة للعقارات الجاري تنفيذها واعداد تقرير فني بذلك .

وأكد أعضاء اللجنة أنه قد تم الفحص بناءً علي الصلاحية الصادرة من الجهة الإدارية .

يشار إلى أن اللجان تلخصت مهامها في مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها، الصادر لها تراخيص سابقة على قرار وزير التنمية المحلية رقم 218 لسنة 2020، بهدف التأكد من مطابقتها الإشتراطات البنائية والإرتفاعات والردود وخطوط التنظيم، والسماح لها بإستكمال أعمال البناء وتوصيل المرافق لها في حالة الإنتهاء منها.

ووجه المحافظ، بحصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة على قرار وزير التنمية المحلية والتأكد من مطابقتها شروط الترخيص وإخطار الوزارة بها على الفور مع مراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات للتأكد من لزومها وأن حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال.