محافظ جنوب سيناء يتابع مشروعات بطور سيناء.. اعرف التفاصيل

جنوب سيناء- فايزة مرسال

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، خلال جولة ميدانية عدداً من المشروعات ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدينة طور سيناء والمقرر افتتاحها الشهر المقبل فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى تفقد خلالها منطقة إنشاء 5 حدائق المقابلة لحى الزهراء بطول كيلومتر وعرض 30 مترا والتى تشتمل أعمالها على مساحات خضراء وعدد 13 برجولة و5 أحواض زهور واستراحات للمواطنين واضاءة بتكلفة تبلغ 6 ملايين جنيه .

رافق المحافظ المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتيرالعام، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء ومدير عام مديرية الاسكان، ومدير عام الطرق والنقل وعدداً من القيادات التنفيذية .

كما شملت جولة المحافظ ومرافقيه موقع الانشاءات الجارية لــ" مقصد العائله "المجاور لشارع 306 و كامتداد له ويهدف إنشاؤه لخلق وتوفير فرص عمل جديدة وإحياء التراث السيناوي، ومكان ترفيهى للعائلات وأطفالهم مواطنى مدينة طور سيناء وزائريها ويقام على مساحة 5500 متر بتكلفة تصل الى 9 ملايين جنيهاً ويشتمل على ممشى الدراجات الهوائية واماكن انتظار للدراجات ومناطق لألعاب الأطفال وممشى عام واماكن العاب ترفيهية واماكن جلوس لمرافقى الأطفال من أسر وعائلات واماكن جلوس عامة وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات بالإضافة الى وحدات بعدد 2 كونتينر لتوفير 8 محلات لخدمة الزوار ووحدة تحكم ودورات مياه.

ووجه المحافظ القائمين على التنفيذ بسرعة العمل للانتهاء فى اقرب وقت مشيراً الى اعداد دراسة نحو اقامة وانشاء منطقة ملاهى متكاملة ومسرح صيفى لعرض الفلكلور السيناوى للزائرين .

كما تفقد المحافظ وحدة تحكم الكاميرات بممشى أهل مصر والغرفه تشتمل على شاشات عرض كاميرات بمنطقة ممشى أهل مصر وكورنيش المدينة .

يشار إلى أنه تم اعتماد تأمين ممشى مدينة طور سيناء السياحى بأحدث منظومة تأمين بانورامية تتكون من كاميرا بانورامية واحدة 200 ميجابكسل 180 درجة رؤية ملحق بها من الخلف 6 كاميرا 20 ميجا بكسل للكاميرا الواحدة ليتم تكوين صورة واحدة بانورامية 270 درجة رؤية لمراقبة الممشى السياحى 24 ساعة نهارى ليلى و باستخدام شاشة واحدة فقط و مستخدم واحد فقط مع تحقيق أعلى دقة الصورة و تحديد ملامح الوجوه بالممشى وكذا ارقام سيارات مستخدمى الممشى و باستخدام عامود واحد فقط للمنظومة.

وبذلك تكون محافظة جنوب سيناء أول محافظة فى مصر تعتمد تأمين المناطق المفتوحة والطرق السريعة والميادين العامة بالكاميرات البانورامية الأعلى تقنية على مستوى العالم فى أسلوب الرصد المرئى بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الشركة العربية العالمية للبصريات وهذا يعتبر أعلى تكنولوجيا تأمين مرئى على مستوى العالم

وتابع المحافظ الأعمال الجارية لرصف طريق حمام موسى ، بطول 3.2 كيلو متر، وبتكلفة تصل إلى 40 مليون جنيه، تنفيذ جهاز تعمير سيناء.

وأشار المحافظ إن تطوير الطريق سيكون نقلة نوعية وحضارية كبيرة فى الارتقاء بمنظومة الطرق الجارى تنفيذها ورفع كفاءتها بمدينة طور سيناء، لكونه أهم الطرق التى تسهل حركة السيارات و المركبات، لأنه يربط ميدان النصر بكورنيش طور سيناء وواحة حمام موسى، مرورًا بشارع الشهيد أحمد حمدى الذى يؤدى إلى مدينتى شرم الشيخ وأبو رديس .

واوضح أنه جرى تصميم الطريق فى إتجاهين، حارتين يمين و حارتين يسار ويتوسطهم جزيرة، واثنان ممشى على جانبى الطريق وتزويده بزراعة أشجار النخيل وأعمدة انارة حديثة .

ووجه المحافظ رئيس مدينة طور سيناء أحمد عبد العظيم، بضرورة متابعة تنفيذ الأعمال ومضاعفة الجهود لسرعة الانتهاء من تنفيذ الطريق.