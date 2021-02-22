محافظ جنوب سيناء: إنهاء إنارة شارع الرياضات البحرية وبدء أعمال الرصف.. صور

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، إنه تم الانتهاء من إنارة شارع الرياضات البحرية بمنطقة هضبة أم السيد بطول 1.7 كيلو متر، وجارى الانتهاء من أعمال الطبقة الأخيرة لرصف شارع نادى الرياضات بشرم الشيخ.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، فى تصريحات له ، أنه يتابع أعمال تطوير هضبة أم السيد بشرم الشيخ ، التى يجرى بها أعمال تطوير شامل لإضافة مقصد سياحى ضمن المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ الساحرة، وجارى أعمال المظلات وإنشاء المناطق الترفيهية والتجميلية ، منها رقعتى شطرنج ضخمة وأعمال تجميلية أخرى.

وتشمل الأعمال كفاءة وتوسعة وتجميل أعمال مشايات على الجانبين ، بالإضافة لأعمال التجميل والإنارة وإنشاء باركينج ، وحارات تهدئة بهدف توفير الدخول والخروج الآمن .

وأوضح المحافظ أنه جارى الانتهاء من أعمال إنشاء ممشى سياحى يطل على البحر بطول 2 كم، وأعمال المشايات بطول 2 كم وعرض 3.6 متر من الرخام والجرانيت ، وأعمال الكورنيش لتصبح المنطقة مقصداً سياحياً عالمياً وإضافة سياحية آخرى للمدينة الساحرة .

وأشار المحافظ متابعة الأعمال الجارية بمشروع المحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعى بمنطقة السوق القديم بمدينة شرم الشيخ ، استعداداً لافتتاحها خلال احتفال المحافظة بعيدها القومى الشهر القادم ، من أجل توفير طاقة نظيفة ومتجددة .

كما تشتمل المحطة على شحن السيارات التى تعمل بالكهرباء ، بالإضافة لمحلات تجارية ، وكافيتريا توفر الخدمة اللائقة بزائرى مدينة شرم الشيخ .

يشار إلى أن هذه المحطة تعد الثانية على مستوى المحافظة ، ومدينة شرم الشيخ ، بعد افتتاح المحطة الأولى بمنطقة الرويسات منذ شهرين ، بحضور وزير البترول ، وإنة جارى العمل لإنشاء عدد من المحطات الأخرى بكافة مدن المحافظة ، فضلا على تطوير عدد من محطات تموين البنزين القائمة وإضافة خدمة الغاز



رصف طريق هضبة ام السيد



محافظ جنوب سيناء يتفقد اعمال التطوير



محافظ جنوب سيناء يتفقد اعمال الممشى السياحى