محافظ بورسعيد يوجه الشكر لوزيرة التضامن لجهودها داخل المحافظة.. صور

بورسعيد - مدحت وهبة - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بديوان عام المحافظة ، وذلك فى إطار زيارتها اليوم لمحافظة بورسعيد ، لمتابعة أعمال وجهود مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ولعقد اجتماع مع ممثلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى إطار تفعيل دور الجمعيات الأهلية بالتعاون مع الجهات المعنية للارتقاء بالمجتمع.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى لجهودها المتواصلة بمحافظة بورسعيد ، ولحرصها المستمر على التواصل مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى لتذليل كافة العقبات وتحقيق التعاون المثمر والفعال بين المؤسسات الإجتماعية والأجهزة التنفيذية .

وعقب اجتماع وزيرة التضامن الاجتماعى بممثلى الجمعيات الأهلية ببورسعيد، سيرافقها محافظ بورسعيد بجولة ميدانية وزيارة جامعة بورسعيد لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعى وتفقد مساكن الأمل ببورفؤاد وتفقد مساكن فاطمة الزهراء واللبانة بالضواحى ، وتفقد مركز العزيمة للاستشفاء من الإدمان .



محافظ بورسعيد مع وزيرة التضامن الاجتماعى



محافظ بورسعيد يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعى



وزيرة التضامن الاجتماعى بديوان محافظة بورسعيد