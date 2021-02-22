محافظ بنك إيطاليا: أزمة كورونا تدفع نحو ميزانية عامة أوروبية

فاطمة شوقى

قال محافظ المصرف الوطني الإيطالي، إينياتسيو فيسكو اليوم الاثنين، إن جائحة فيروس كورونا المستجد تدفع الاتحاد الاوروبي نحو ميزانية عامة اوروبية مشتركة لدوله الاعضاء، كبديل للاطار المالي متعدد السنوات.

وقال فيسكو في لقاء مع وسائل الإعلام، "كما قلت عدة مرات، إن البنك المركزي الأوروبي هو المؤسسة الفيدرالية الوحيدة في البلدان التي ليس لديها هيكل فيدرالي".

وأشارت وكالة "آكى" الإيطالية، إلى أنه في اشارة الى العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) العملة عديمة الجنسية يمكن أن تستمر ولكن بعد ذلك هناك حاجة إلى دولة وميزانية موحدة"، مضيفا "يبدو لي أن الوباء يدفع، جزئيًا، في هذا الاتجاه".