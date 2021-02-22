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محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية في الخانكة.. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 10:55 ص
محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية في الخانكة.. صور محافظ القليوبية يترأس اجتماع المناطق الصناعية
القليوبية إبراهيم سالم

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ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمبنى الإدارى للجهاز التنفيذى للمناطق الصناعية، والذي تم إنشاؤه عام 2008، ثم افتتاحه بمنطقة الصفا الصناعية بالخانكة، وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة  ورجال الأعمال واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على عقيل السكرتير العام المساعد، وصلاح سالم المستشار القانونى للمحافظ، والعميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، وهانم البيطار مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار ومديري مديرية الإسكان والتخطيط العمراني والاملاك والشئون المالية والشئون القانونية ومندوب عن هيئة التنمية الصناعية ووزارة الإستثمار.

وتم مناقشة عدد من المشكلات الخاصة بالاستثمار والمستثمرين المتعلقة بمنطقتي الشروق والصفا الصناعيتين بالخانكة.

وشدد المحافظ، على سرعة اتخاذ الإجراءات لإنشاء نقطة شرطة، وكذا دراسة إنشاء محطة صرف صحى في منطقة الشروق الصناعية، مشيرا إلى أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية والهامة لتحسين مستوى الإقتصاد وزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عملية التنمية والبناء.

كما وعد المحافظ، بعمل اجتماع آخر لحل المشكلات التي تم عرضها في هذا الاجتماع، مضيفا إلى أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين فى أي مكان وفي أى موقع، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة.

وطالب المحافظ، مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع علي المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام علي زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة في شتي القطاعات لا سيما الإقتصادية.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

 

محافظ القليوبية خلال الاجتماع
محافظ القليوبية خلال الاجتماع

 

محافظ القليوبية يترأس الاجتماع
محافظ القليوبية يترأس الاجتماع

 


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

المناطق الصناعية بالصفا

الخانكة

وزارة الاستثمار

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