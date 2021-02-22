محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف ميدان "كاميليا" وشارع فريد ندا بمدينة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء أمس الأحد، جولة ميدانية يرافقه المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، لمتابعة أعمال رصف الطبقة السطحية لميدان كاميليا بمنطقة المنشية، وكذلك أعمال رصف شارع فريد ندا بمدينة بنها، وياتى ذلك فى إطار إعادة تنظيم المدينة بصورة حضارية تليق بأبنائها، وفى إطار المتابعة المستمرة والدائمة يوميا لمشروعات تطوير المحافظة.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تقوم بأعمال تطوير وتجميل عدد من الميادين بالمحافظة، والتي تتمثل في تطوير ميادين "وابور الثلج - كاميليا - محطة القطار- العاشر من رمضان" ببنها وقليوب بتكلفه تقدر بمبلغ 9 مليون جنيه، ويجرى ذلك طبقا لمخططات هندسية، والتي ستعيد للمنطقة رونقها الحضاري وتقضي على وجود الباعة الجائلين.

كما يتم تطوير شارع فريد ندا والذى يعد المدخل الرئيسي للعاصمة حيث تبلغ تكلفه تطويره 38 مليون جنيه، من خطة الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأن تكلفة المرحلة الأولى تصل إلى ٢٢ مليون جنيه.

وصرح الهجان، أن التطوير يشمل إقامة محاور مرورية جديدة لتسيير الحركة المرورية بالمدينة، بالإضافة إلى أعمال تشجير ورصف ودهانات بلدورات وتركيب بلاط إنترلوك، وتركيب بالوعات شفط الأمطار، مع عمل سور أسفل الرياح التوفيقي بالإضافة إلى وضع صناديق للقمامة، وتوفير أماكن انتظار للسيارات وعمل أكشاك مع تجميل وزراعة المنطقة وذلك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

ووجه المحافظ، رئيس مدينة بنها بالتنسيق مع الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وتسليمه طبقا للموعد المحدد.

استمرار أعمال الرصف بالشارع



جانب من الجولة



رصف شارع فريد ندا ببنها