محافظ الفيوم يخصص أرضا من أراضى أملاك الدولة لاستكمال الصرف بفيديمين

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً لبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصحى بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحى بالفيوم، ووكيل وزارة الموارد المائية والرى، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، ورفعت ضاوى عضو مجلس النواب، وعدد من أساتذة كلية الهندسة، ورئيس قطاع الدعم الفنى، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.
وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ أكد خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمشروع، للوصول إلى أفضل الحلول وإنهاء مشكلة استكمال مشروع الصرف الصحى بقرية فيديمين، مشدداً على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع المتعثر منذ عدة سنوات والذى يخدم نحو 50 ألف نسمة بقريتى فيديمين والسليين وتوابعهما.
وأعلن "الأنصاري" عن تخصيص قطعة أرض مساحتها 140 متراً من أراضى أملاك الدولة بجوار مركز شباب فيديمين، لاستكمال المساحة المخصصة لإقامة المحطة، ووجه المحافظ، مجموعة العمل والجهات ذات الصلة بالمشروع، بمعاينة قطعة الأرض المقترح تنفيذ محطة الرفع الإضافية عليها، ورفع الإحداثيات للموقع، وتقدير ومراجعة المساحات على الطبيعة، تمهيداً لاستكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية.
ولفت المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إلى أنه تم أيضاً خلال الاجتماع عرض شرح تفصيلى من أساتذة كلية الهندسة، للمشروع الذى تم الانتهاء من تنفيذ ٥٠ % منه، وكذلك شرح لمكونات محطة الرفع الإضافية من حيث المساحة والعمق وكيفية حل المشكلة، تفادياً لطبيعة الشوارع الضيقة بقرية فيديمين.
الجدير بالذكر أن لجنة مشكلة من مديرية الرى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأساتذة كلية الهندسة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، قد قامت اليوم بمعاينة قطعة الأرض التى تم تخصيصها لتنفيذ محطة الرفع الإضافية عليها بقرية فيديمين.
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