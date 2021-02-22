محافظ الفيوم يخصص أرضا من أراضى أملاك الدولة لاستكمال الصرف بفيديمين

الفيوم _ رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً لبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصحى بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحى بالفيوم، ووكيل وزارة الموارد المائية والرى، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، ورفعت ضاوى عضو مجلس النواب، وعدد من أساتذة كلية الهندسة، ورئيس قطاع الدعم الفنى، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ أكد خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمشروع، للوصول إلى أفضل الحلول وإنهاء مشكلة استكمال مشروع الصرف الصحى بقرية فيديمين، مشدداً على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع المتعثر منذ عدة سنوات والذى يخدم نحو 50 ألف نسمة بقريتى فيديمين والسليين وتوابعهما.

وأعلن "الأنصاري" عن تخصيص قطعة أرض مساحتها 140 متراً من أراضى أملاك الدولة بجوار مركز شباب فيديمين، لاستكمال المساحة المخصصة لإقامة المحطة، ووجه المحافظ، مجموعة العمل والجهات ذات الصلة بالمشروع، بمعاينة قطعة الأرض المقترح تنفيذ محطة الرفع الإضافية عليها، ورفع الإحداثيات للموقع، وتقدير ومراجعة المساحات على الطبيعة، تمهيداً لاستكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية.

ولفت المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إلى أنه تم أيضاً خلال الاجتماع عرض شرح تفصيلى من أساتذة كلية الهندسة، للمشروع الذى تم الانتهاء من تنفيذ ٥٠ % منه، وكذلك شرح لمكونات محطة الرفع الإضافية من حيث المساحة والعمق وكيفية حل المشكلة، تفادياً لطبيعة الشوارع الضيقة بقرية فيديمين.

الجدير بالذكر أن لجنة مشكلة من مديرية الرى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأساتذة كلية الهندسة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، قد قامت اليوم بمعاينة قطعة الأرض التى تم تخصيصها لتنفيذ محطة الرفع الإضافية عليها بقرية فيديمين.