محافظ الشرقية يُصدر كتاباً دورياً بشأن استكمال الدراسة بعد امتحانات نصف العام

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الكتاب الدورى رقم ( 842 ) لسنه 2021 ، أنه تنفيذاً لما جاء بالكتاب الدورى رقم 1/2021 الصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، بشأن إستكمال الدراسة والتقييم بعد 20 /2 / 2021 وكتاب الدكتور نائب الوزير للتعليم الفنى ، بشأن إجراءات إمتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس التعليم الفنى للعام 2020 /2021 ، والمتضمنين إجراء انعقاد الامتحانات للعام الدراسى 2020/2021 الفصل الدراسى الأول، خلال الفترة من 27/ 2 /2021 حتى 11/ 3 /2021 ، لصفوف النقل مرحله التعليم الأساسى والصف الثالث الإعدادى والثانوى العام والثانوى الفني .

والتشديد على مدير مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها، بالتأكيد على عوده جميع المعلمين والعاملين بالمدارس للعمل طوال أيام الإسبوع خلال فترة الامتحانات من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021 ، مع التأكيد على تطبيق كافه الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهه إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وأكد المحافظ، ضرورة متابعه تطهير وتعقيم المدارس بصفه يوميه والتهوية الجيدة بالفصول الدراسية والمكاتب الإدارية والأماكن المغلقة ومتابعه الإلتزام بالتباعد الإجتماعى بالأماكن المغلقة وإرتداء الكمامة (الماسكات الطبيه) وكذلك وضع الملصقات واللافتات الإرشاديه للتوعية لمواجهه فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه بالمدارس .

وشدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية لتقديم الدعم والتعاون اللازم لتوفير الهدوء والإنضباط حول وداخل المدارس ، وإزاله أيه إشغالات ورفع الأكشاك بجوار المدارس ، مؤكداً على مسئولى شركتى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ضمان إستمرار المرافق (كهرباء ومياه) أثناء الإمتحانات.

كما قرر المحافظ ، أن يتم العمل بالمدارس من يوم السبت وحتى الخميس إسبوعيا بواقع 6 أيام إعتباراً من بدء الفصل الدراسى الثانى فى 13 مارس 2021 على أن يتم منح المعلمين والعاملين بالمدرسة يوم راحه بدل السبت.