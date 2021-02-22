محافظ الشرقية يٌتابع تنفيذ مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء البساتين / البر الشرقى

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس عصام الحسينى رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء البساتين / البر الشرقى بمركز ومدينة بلبيس.

يأتى ذلك لإسراع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقرية البساتين والقرى المجاورة لها والمساهمة فى الإرتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسينإاستقرار التيار الكهربي.

وأوضح المحافظ أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء 6 موزعات جهد متوسط بمراكز ( الزقازيق – منيا القمح – بلبيس – أبو حماد- ديرب نجم – كفر صقر ) بتكلفة 619 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة يُساهم فى تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير إحتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتى تعانى من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي، مشدداً على إالزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات الفنية وسرعةإاستكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة فى أسرع وقت لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين .

ومن جانبه أوضح المهندس عصام الحسينى رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية ، أن هناك تنسيق دائم بين المحافظة وشركه القناه لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع فى مشروعات قائمة، مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء لوحة توزيع كهرباء البساتين / البر الشرقى بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة 40 مليون جنيه حيث وصلت نسبة تنفيذ الانشاءات المدنية 100% وتركيب الشبكات 30 % و الأعمال الميكانيكيه 10 % وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين وتطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.