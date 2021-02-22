محافظ الشرقية يتفقد التوسعة بطريق الزقازيق منيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على تفقد أعمال التوسعة الجارية بعد نزله كوبرى شرويده بمدينة الزقازيق تجاه طريق منيا القمح وإنشاء Utern دوران للخلف بعيدا عن نزله الكوبرى لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين وفك الإزدحام المرورى قبل مدخل المدينة من جهة الكوبري.

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى ومديرية الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بالجدول المحدد للانتهاء من كافة أعمال التوسعة بالطريق مع مراعاة الجودة فى العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأى صعوبات قد تتعرض أعمال التنفيذ.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق والنقل أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التوسعة بطريق الزقازيق منيا القمح من ناحية سور السكة الحديد وجارى عمل التوسعة من الجهة المقابلة (مستودع بترول شرويده) لتنفيذ U - tern (الدوران للخلف) المزمع إنشاؤه على بعد مسافة 700 م من نزلة الكوبرى لفك الإختناقات المرورية بالطريق ولتأمين السيارات الخارجة من المستودع ، مشيراً إلى أن أعمال التوسعة بالطريق سوف تكون بعرض 5 إلى 6 متر من كل إتجاه.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ والأستاذ سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندسة سلوى سامى رئيسة الهيئة العامة للطرق والكبارى بالشرقية والأستاذ نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.