محافظ البحيرة يعلن جاهزية المعدات والأطقم وغرف العمليات استعدادا لسقوط أمطار

البحيرة - ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على رفع درجة الإستعداد بجميع القطاعات وإستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة نظراً للتوقعات الإستباقية بتعرض المحافظة اعتبارا من مساء اليوم لإنخفاض فى درجات الحرارة والأمطار الخفيفة والمتوسطة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والاتربة مع إتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة .

ووجه اللواء المحافظ بإتخاذ كافة الإحتياطات والحيطة والحذر ورفع درجة الإستعداد وخاصةً بمرافق الصحة والإسعاف والحماية المدنية وإدارة الأزمات بالوحدات المحلية والكهرباء والمياة والصرف والرى وكافة الجهات المعنية .

وشدد المحافظ على الإلتزام بالتعليمات التالية :-

- استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقى كافة البلاغات واخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

- مراجعة جميع محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها على أن يتم التشغيل بالنظام التبادلى لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها والتأكد من توافر الوقود اللازم لكافة المعدات سواء المتواجدة بالشوارع أو المعدات الخاصة بمحطات الرفع والصرف .

- قيام المرور بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمتابعة كافة الطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أى تجمعات للمياة أو الرمال عليها .

- الإستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وكافة المرافق مع التواجد المستمر بالشارع على مدار الساعة .

- إلغاء كافة الإجازات للجهات المعنية وإستمرار جميع المختصين بمواقعهم .

- التأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة وإنتشارها مع الأطقم المخصصة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة والتأهب المستمر .

- إستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق .

- مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعى ومناسيب الترع والمصارف .

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل فى نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار .

- متابعة كابلات الضغط العالى المنخفض والإنارة العامة ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظاً على الأرواح والممتلكات .

ويهيب اللواء المحافظ بالمواطنين أثناء الأمطار والرياح الشديدة الإلتزام بمنازلهم إلا للضرورة وكذا الإلتزام بإتباع الإرشادات التالية :-

• تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار والرياح المثيرة للاتربة والرمال وعدم التوقف لأى سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية .

• تجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك .

• فصل التيار الكهربائى عن المنزل فى حالة الخطورة المحتملة .

• التواصل السريع مع الجهات المختصة ( الوحدة المحلية أو فرع شركة المياة والصرف الصحى ) فى حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها .

• فصل التيار الكهربائى الغير مؤمن أو المتصل بشكل عشوائى .

• عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة .