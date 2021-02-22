محافظ الإسكندرية: 2300 عقار مخالف بالمحافظة و 163مائل

كتب- أحمد صلاح العزب

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية: هناك 2300 عقار مخالف في المحافظة، وسيتم ازالتهم جميعا والمصالحة في مخالفات البناء تجرى على المباني التي ينطبق عليها الاشتراطات، مضيفا إلى أنه تم نقل أهالى عقار كوم الشقافة المائل الى مشروع بشائر الخير 3 بناءا على توجيهات من الرئيس السيسى .

وتابع محافظ الإسكندرية، خلال حوار خاص لبرنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمة الاعلامى عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أنه صدر حوالى 134 ألف قرار إزالة صادر لعدد هائل من العقارات، بالإضافة إلى وجود ميول في 163 عقار والميول تتراوح مابين سنتيمتر إلى عشرة سنتيمترات ولكن حالتها مستقرة .

وواصل محافظ الإسكندرية، قائلا: هناك حوالى 48 ألف وسبعمائة تصالح بالمحافظة والمتحصلات المالية بلغت مليار وسبعمائة مليون جنيه.