اليوم السابع
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محافظة الغربية تستجيب لصحافة المواطن وترفع القمامة من شارع حسن نصار بطنطا

الإثنين، 22 فبراير 2021 08:05 ص
محافظة الغربية تستجيب لصحافة المواطن وترفع القمامة من شارع حسن نصار بطنطا إزالة القمامة
أحمد جمال الدين

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شارك القارئ محمد عبد الحليم نصار صورا لاستجابة محافظة الغربية لشكواه المنشورة فى قسم صحافة المواطن باليوم السابع بإزالة القمامة من شارع حسن نصار بمدينة طنطا بمحافظة الغربية .

وكان القارئ قد أرسل لليوم السابع شكوى  يتضرر فيها من تراكم القمامة فى 23 شارع حسن سلام المتفرع من شارع الإمام أبو حنيفة إمتداد شارع النادي مدينة طنطا، مطالبا برفعها وتوفير صناديق للقمامة.

 

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شارع حسن نصار

الغربيه

طنطا

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