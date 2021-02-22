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مجلس وزراء الداخلية العرب يناقش تجارب المنطقة في مجال حقوق الإنسان الأربعاء

الإثنين، 22 فبراير 2021 04:33 م
مجلس وزراء الداخلية العرب يناقش تجارب المنطقة في مجال حقوق الإنسان الأربعاء الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب
كتب محمود عبد الراضى

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يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بعد غد الأربعاء، المؤتمر السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب.

ويشارك في هذا المؤتمر الذي سيعقد عبر الدائرة التلفزيونية المسؤولون عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب، فضلا عن جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة حقوق الإنسان)، المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، منها: حماية الضحايا والشهود في القضايا وتصور لموقع إلكتروني خاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، كما سيستعرض المؤتمر تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان.

 وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.

 


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