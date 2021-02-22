مجلس مدينة رأس غارب: استمرار عملية تطوير شوارع المدينة المتهالكة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، استمرار أعمال التطوير بالشوارع المتهالكة بالمدينة، وذلك حفاظاً على المظهر الجمالي والحضارى للمدينة.

وأكد رئيس مدينة رأس غارب، فى بيان له، أن جارى أعمال إحلال البلدورات المتهالكه بشوارع المدينة وتركيب الانترلوك بطول شارع الحرية وذلك ضمن خطة تجميل المدينة وعودة المظهر الجمالى والحضارى لشوارع المدينة .

وأضاف رأفت، أن خطة التطوير والتجميل وتغيير البلدورات والانترلوك تشمل جميع شوارع المدينة، مؤكدا أنه تم تكليف فنيين الصيانه بقسم الكهرباء بالمدينة بإعادة فك وتركيب كابلات الكهرباء بأعمدة الإنارة ومرورها داخل الأرصفة لتأمينها والحفاظ عليها والحفاظ على الأموال العامة .

وأشار إلى أنه تم تكليف الشركة القائمة على أعمال إحلال البردورات والانترلوك بعمل أماكن داخل الرصيف لوضع حاويات النظافة وتأمينها بالشكل الذى لا يعيق سير السيارات للحفاظ على الممتلكات الخاصه للمواطنين .