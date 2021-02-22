متعافى من الإدمان يصمم ماكيت لمركز العزيمة لتأهيل المرضى ببورسعيد.. صور

كتب ــ مدحت وهبة ـ محمد عزام

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمرافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مبنى العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة بورسعيد، ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم " خماسي" وتأهيل بدنى كما يشمل ورش تدريب مهنى ،" ورش صيانة الكهرباء والنحت وصيانة الحمول " "كما اطلعت على أعمال بعض المتعافين خلال فترة التشغيل التجريبي للمركز، حيث قام أحد المتعافين ممن استفادوا من الخدمات العلاجية بتصميم ماكيت للمركز داخل ورشة التدريب المهنىى وذلك خلال فترة التشغيل التدريبي، كما حرص المتعافون على التقاط الصورة التذكارية مع الوزيرة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مركز العزيمة لتأهيل مرضي الإدمان بمدينة بور فؤاد وهو أحد المراكز العلاجية الثلاثة الذى تفضل رئيس الجمهورية بافتتاحهم مؤخرا بمحافظات " بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح "، لخدمة ما يقرب من " 35 ألف" مريض إدمان سنوياً من أبناء هذه المحافظات والمحافظات المجاورة حيث قامت الوزيرة لتفقد العديد من المشروعات التابعة للوزارة .









وزيرة التضامن



جانب من الزيارة جانب من الزيارة













