اليوم السابع
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الإثنين، 22 فبراير 2021 05:39 م
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متعافى من الإدمان يبتكر تصميم ماكيت لمركز العزيمة لتأهيل المرضى ببورسعيد.. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:16 م
متعافى من الإدمان يبتكر تصميم ماكيت لمركز العزيمة لتأهيل المرضى ببورسعيد.. صور وزيرة التضامن فى بورسعيد
كتب مدحت وهبة ومحمد عزام

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تفقدت الدكتورة  نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمرافقة  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مبنى العزيمة لتأهيل مرضى الادمان بمحافظة بورسعيد ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم " خماسي" وتأهيل بدنى كما يتضمن ورش تدريب مهنى ،" ورش صيانة الكهرباء والنحت وصيانة الحمول " "كما اطلعت على أعمال بعض المتعافين خلال فترة التشغيل التجريبي للمركز، حيث قام أحد المتعافين ممن استفادو من الخدمات العلاجية بتصميم ماكيت للمركز داخل ورشة التدريب المهنىِوذلك خلال فترة التشغيل التدريبي كما حرص المتعافين على التقاط الصورة التذكارية مع الوزيرة.
 
جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة نيفين  القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمرافقة  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، منذ قليل مركز العزيمة لتأهيل مرضي الإدمان بمدينة بور فؤاد وهو أحد المراكز العلاجية الثلاثة الذى تفضل رئيس الجمهورية بافتتاحهم مؤخرا بمحافظات " بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح "، لخدمة ما يقرب من " 35 ألف" مريض إدمان سنوياً من أبناء هذه المحافظات والمحافظات المجاورة حيث قامت الوزيرة لتفقد العديد من المشروعات التابعة للوزارة .
 
زيارة وزيرة التضامن لبورسعيد (1)
 

وزيرة-التضامن-فى-بورسعيد-(1)
 

وزيرة-التضامن-فى-بورسعيد-(2)
 

وزيرة-التضامن-فى-بورسعيد-(3)
 

 


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ماكيت لمركز العزيمة لتأهيل المرضى

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التعافى من الادمان

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