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مباحث البحر الأحمر تكثف من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب بالغردقة

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:14 ص
مباحث البحر الأحمر تكثف من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب بالغردقة جثه - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تكثف مباحث الغردقة جهودها لفك لغز العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر أسفل عمارة سكنية بمنطقة الكهف وسط مدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحرالاحمر، يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر أسفل إحدى العمارات السكنية بمنطقة الكهف وسط مدينة الغردقة.
 
وكلف اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة أول وثان الغردقة، لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
وتباشر نيابة الغردقة التحقيقات في الحادث، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة لتحديد وجود شبهة جنائية حول الحادث من عدمه.

 


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