ما عقوبة "مسئول" حال تعديه بالضرب على عامل فى مقر عمله.. حكم تأديبي يجيب

كتب أحمد عبد الهادى

في إطار الأحكام القضائية الهامة التي تصدر من محاكم مجلس الدولة المختلفة، والتي تعطي العديد من المبادئ القانونية التي تخدم المجتمع، قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجازاة مدير مدرسة ابتدائية بالخصم 10 أيام من أجره، لاعتدائه بالضرب على عامل بالمدرسة، فيما قضت بانقضاء الدعوى التأديبية قبل المحال الثاني وهو عامل بالمدرسة لوفاته.

ونسبت النيابة الإدارية إلى المُحال الأول تعديه بالضرب على عامل بالمدرسة عام 2015، لعدم اتخاذه الإجراءات القانونية حيال بيع عمال المدرسة المواد الغذائية للطلاب دون موافقة جهة عملهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.

ونسبت للمحال الثانى تعدى على الأول وهو مدير المدرسة بالألفاظ غير اللائقة، كما تعدى على الأول بالضرب، ولم يؤد العمل المكلف به منذ شهر يولية 2015 واستأجر أحد المواطنين للقيام بعمله، وكسر وأتلف التخت المدرسية عهدته بعد إصلاحها، فضلًا عن قيامه ببيع بعض المواد الغذائية لطلاب المدرسة التي يعمل بها أثناء مواعيد العمل الرسمية دون موافقة جهة عمله منذ العام الدراسي.

وأوضحت المحكمة، ثبوت قيام المحال الأول (مدير المدرسة ) بتعديه بالضرب على عامل، واعترف بضربه المحال الثاني "عامل "على وجهه بكف يده كرد فعل لقيام الأخير بسبه وضربه بعصا خشبية على يده أمام بعض العاملين بالمدرسة، وقد تأيد هذا بشهادة الشهود ، ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، بما يعد خروجاً منه على مقتضى الواجب الوظيفي وإخلالاً بكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لمرؤسية وزملائه، ويشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاته عنه بالجزاء المناسب مع مرعاة ما ثبت للمحكمة من أن هذه المخالفة وقعت منه كرد فعل لما تعرض له من استفزاز ناتج عن أن المحال الثاني بادره بالسب والضرب حال كون الأخير أحد مرؤسية.