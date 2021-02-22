اليوم السابع
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الإثنين، 22 فبراير 2021 11:02 م
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لماذا تراجع متوسط العمر فى أمريكا لأول مرة منذ 14 عاما؟.. اعرف السبب

الإثنين، 22 فبراير 2021 10:00 م
لماذا تراجع متوسط العمر فى أمريكا لأول مرة منذ 14 عاما؟.. اعرف السبب فيروس كورونا ومتوسط العمر - ارشيفية
ندى سليم

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كشف تقرير نشر في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن تراجع متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة الامريكية، لمدة عام كامل في النصف الأول من عام 2020 ، مرجعا ذلك لتفشى فيروس كورونا، طبقا لتقرير نشر في شبكة CNN.

تراجع متوسط العمر للاشخاص بالولايات المتحدة الامريكية بسبب كورونا
تراجع متوسط العمر للاشخاص بالولايات المتحدة الامريكية بسبب كورونا

وأظهرت بيانات مركز السيطرة على الأمراض أن متوسط ​​العمر المتوقع لجميع سكان الولايات المتحدة انخفض إلى 77.8 سنة ، على غرار ما كان عليه في عام 2006، حيث أدت التغييرات في متوسط ​​العمر المتوقع إلى اتساع التفاوتات العرقية مقارنةً بعام 2019 .

وأوضح التقرير أن التفاوتات العرقية أدت الى خفض متوسط ​​العمر المتوقع للأشخاص من أصل غير إسباني في الولايات المتحدة بنحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه بالنسبة للأشخاص البيض غير اللاتينيين،  اى بمقدار 2.7 عامًا، بينما  انخفض بنسبة الضعف بالنسبة للأشخاص ذوي الأصول الأسبانية ، بمقدار 1.9 سنة.

وتبين أن التفاوتات في متوسط ​​العمر المتوقع بين السود والبيض تراجعت في السنوات الأخيرة على مدى السنوات الأربعين الماضية، حيث ارتفع متوسط ​​العمر المتوقع ببطء ولكنه نادرًا ما انخفض بين عامي 2014 و 2017، وهي فترة ذروة انتشار وباء المواد الأفيونية، وحينها بلغ متوسط ​​العمر المتوقع بمقدار ثلث العام .

وأكد التقرير أنه تم قياس تقديرات متوسط ​​العمر المتوقع قبل عام 1980، حيث اشارت التقارير أن تراجع متوسط العمر بدأ منذ الحرب العالمية الثانية والتي تراوحت من أقل من عام إلى ثلاث سنوات.

وفقد حوالى 490 ألف شخص حياتهم حياتهم بسبب المرض والمضاعفات الخطيرة جراء كورونا.

 


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