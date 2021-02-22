وأعربت الخارجية الكورية الجنوبية -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- عن أسفها إلى هيروهيزا سوما المسؤول رفيع المستوى بالسفارة اليابانية لدى سول، بعد وقت وجيز من عقد محافظة شيمانه اليابانية حدثا سنويا للإعلان الياباني بامتلاك الجزر الصخرية الواقعة في البحر الشرقي.



وتأتي الموجة الأحدث من سلسلة من التوترات بين البلدين في الوقت الذي تسعى فيه سول إلى إصلاح العلاقات المتوترة مع طوكيو بسبب خلافات تاريخية واقتصادية، وفي ظل دفع واشنطن للتقريب بين حليفتيها الآسيويتين لمواجهة التحديات المشتركة بما يشمل التهديدات الكورية الشمالية المستمرة.



وكانت جزيرة دوكو مصدرا للتوتر بين البلدين المتجاورين، حيث تستمر اليابان في ادعاء ملكيتها للجزر في مستنداتها السياسية وتصريحاتها العامة وحتى الكتب المدرسية.



وتقع الجزر فعليا تحت سيطرة كوريا الجنوبية، التي تنشر هناك قوة صغيرة الحجم من الشرطة منذ استقلالها عن الحكم الياباني.