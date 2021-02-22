قطار المحاكمات.. الحكم على محمد وزيرى فى النصب على هيفاء ومحاكمة محمود عزت و"السفاح"

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، نظر العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها، الحكم على محمد وزيرى فى اتهامه بالنصب على هيفاء وهبى، ومحاكمة سفاح الجيزة فى اتهامه بقتل الطالبة "نادين"، ومحاكمة يوسف بطرس غالى بقضية كوبونات الغاز، ومحاكمة محمود عزت بقضية اقتحام الحدود، وسماع مرافعة الدفاع فى محاكمة المتهمين بخلية داعش أكتوبر.

الحكم على محمد وزيرى فى اتهامه بالنصب على هيفاء وهبى

تنطق محكمة جنح الشيخ زايد، بحكمها على محمد وزيرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، فى اتهامه بالنصب عليها.

وألقت الشرطة القبض على الملحن محمد وزيرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

محاكمة سفاح الجيزة فى اتهامه بقتل الطالبة "نادين"

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين مسلم، ثانى جلسات محاكمة قذافى فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، فى اتهامه بقتل نادين، الطالبة بكلية الحقوق، شقيقة إحدى زوجاته عمدًا مع سبق الإصرار.

محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية كوبونات الغاز

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحى اللبان، محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، في القضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة بقضية "كوبونات الغاز".

ونسبت النيابة لـ"بطرس" تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.

محاكمة محمود عزت بقضية "اقتحام الحدود"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، نظر إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، فى اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية، والذى صدر ضده فيها حكما غيابيا بالإعدام شنقا.

محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش أكتوبر"

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، محاكمة 5 متهمين بالقضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة رقم 177 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامهم بخلية داعش أكتوبر الإرهابية.