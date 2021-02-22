اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 09:49 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

قرارات البنك المركزى.. إتاحة فتح حسابات من سن 16 سنة دون الحاجة لضامن

الإثنين، 22 فبراير 2021 09:20 م
قرارات البنك المركزى.. إتاحة فتح حسابات من سن 16 سنة دون الحاجة لضامن محافظ البنك المركزي
إبراهيم سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزى، إن البنك خصص أكثر من 20 إجراء فى ظل جائحة كورونا منها تخفيض قيمة الفائدة وتقليل التعاملات النقدية.
 
وأضافت أبو النجا خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « أطلقنا مبادئ للشركات المتعثرة والغينا القوائم السوداء لإلغاء تاريخ التعثر مع البنوك»؛ مشيرة إلى أن البنك أطلق عدد من المبادرات لدعم قطاع السياحة في ظل كورونا.
 
ونوهت أبو النجا، أن البنك المركزي يعمل على تفعيل دور شركات ضمان مخاطر الائتمان.
 
وأشارت أبو النجا إلى أن البنك المركزي هدفه اتاحة الخدمات المالية لكل المواطنين مهما كان دخله بسيط أو عال.
 
وتحدثت أبو النجا، عن الخدمات المالية الإلكترونية من محافظ مالية إلكترونية أو تحويلات بنكية.
 
وأكدت أبو النجا، أن البنك المركزي أتاح فتح حسابات للشباب من سن 16 سنة دون الحاجة لضامن.
 
 

مي أبو النجا

محافظ البنك المركزي

على مسئوليتي

جائحة كورونا

قروض التمويل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة