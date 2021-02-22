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قراءة الفاتحة وبكاء بمحكمة كفر الشيخ أثناء محاكمة قتلة طفل.. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:22 م
قراءة الفاتحة وبكاء بمحكمة كفر الشيخ أثناء محاكمة قتلة طفل.. صور محاكمة قتلة طفل
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهدت جلسة محاكمة المتهمين بقتل طفل يقيم بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، قراءة الفاتحة على روح الطفل المجني عليه أثناء مرافعة دفاع المجني عليه، من جميع الحضور في قاعة جنايات كفر الشيخ، في مقدمتهم أعضاء دائرة المحكمة.
 
قراءة الفاتحة وبكاء بمحكمة كفر الشيخ أثناء محاكمة قتلة طفل (1)
 
وأثناء المرافعة بكى سامح سمير، دفاع الطفل المجني عليه، عندما وصف اقتراف المتهمين للواقعة، بينما سانده عدد من المحامين خلال حضورهم الجلسة تضامنا مع الطفل، وأسرته.
 
قراءة الفاتحة وبكاء بمحكمة كفر الشيخ أثناء محاكمة قتلة طفل (2)
 
وشهدت قاعة المحكمة، تصفيق المحامين الحاضرين للجلسة، المستشار أحمد أبوحسين، مدير نيابة بيلا في كفر الشيخ، عقب انتهاء المرافعة، والتي وصف فيها الجريمة كاملة.
 
قراءة الفاتحة وبكاء بمحكمة كفر الشيخ أثناء محاكمة قتلة طفل (3)
 
كان المستشار حسام محمد صالح، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، أمر اليوم الإثنين، بانتداب محاميين، للدفاع عن المتهمين بقتل طفل بمركز بيلا، وذلك خلال جلسة محاكمتهما.
 
قراءة الفاتحة وبكاء بمحكمة كفر الشيخ أثناء محاكمة قتلة طفل (4)
 
وشهدت جلسة المتهمين بقتل الطفل عبدالرحمن فاروق علي، 11 عامًا، ويقيم بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا، حضورهما بدون محامين للدفاع عنهما، بعد رفض محامين كفر الشيخ الدفاع عنهما، نظرًا لبشاعة الحادث، وكذا لتضامنهم ضمن العديد من أهالي كفر الشيخ مع أسرة الطفل.
 

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