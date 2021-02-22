قبول 11 سيدة من أصل 25 تقدمن لمسابقة الأم المثالية فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، عن قبول 11 سيدة من أصل 25 سيدة تقدمن لمسابقة الأم المثالية لعام 2021، وذلك من خلال اللجنة الإقليمية المختصة.

وأشارت "حبيش"، خلال اجتماع اللجنة الاقليمية لاختيار الأم المثالية 2021، برئاسة اللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، إلى أنه يشترط ألا يقل المتقدمة عن 50 عامًا، وأن تجيد القراءة والكتابة، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3، بشرط أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي باستثناء الابن المعاق ذهنيًا وغير قابل للتعليم، ويجب أن يكون لها قصة كفاح ومعاناة.

وأكدت على أن مديرية التضامن الاجتماعي ستعلن اسم الأم المثالية بمحافظة بورسعيد، وذلك عقب الانتهاء من فحص الحالات، لتكريمها من الجهات المختصة خلال فعاليات الاحتفال بعيد الأم.