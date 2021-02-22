اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 08:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قبول 11 سيدة من أصل 25 تقدمن لمسابقة الأم المثالية فى بورسعيد

الإثنين، 22 فبراير 2021 07:54 م
قبول 11 سيدة من أصل 25 تقدمن لمسابقة الأم المثالية فى بورسعيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، عن قبول 11 سيدة من أصل 25 سيدة تقدمن لمسابقة الأم المثالية لعام 2021، وذلك من خلال اللجنة الإقليمية المختصة.

وأشارت "حبيش"، خلال اجتماع اللجنة الاقليمية لاختيار الأم المثالية 2021، برئاسة اللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، إلى أنه يشترط ألا يقل المتقدمة عن 50 عامًا، وأن تجيد القراءة والكتابة، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3، بشرط أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي باستثناء الابن المعاق ذهنيًا وغير قابل للتعليم، ويجب أن يكون لها قصة كفاح ومعاناة.

وأكدت على أن مديرية التضامن الاجتماعي ستعلن اسم الأم المثالية بمحافظة بورسعيد، وذلك عقب الانتهاء من فحص الحالات، لتكريمها من الجهات المختصة خلال فعاليات الاحتفال بعيد الأم.

 

 

 

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

التضامن الاجتماعي

الام المثالية

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة