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قاذفات القنابل الأمريكية B-1 تصل إلى النرويج لإجراء مناورات قرب حدود روسيا

الإثنين، 22 فبراير 2021 07:42 م
قاذفات القنابل الأمريكية B-1 تصل إلى النرويج لإجراء مناورات قرب حدود روسيا قاذفات
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن قاذفات القنابل الأمريكية B-1 تصل إلى النرويج لإجراء مناورات قرب حدود روسيا.

ويسعى الجيش الأمريكى، لتطوير قدرات مقاتليه فى المستقبل، وذلك عن طريق استكشاف إمكانية إعادة البرمجة الخلوية لعلاج الجروح والحروق والإصابات الأخرى فى المعركة أسرع بخمس مرات، لكى يكونوا قادرين على الشفاء سريعا من جروحهم إثر الإصابات.

ويسعى سلاح الجو الأمريكى لتحقيق هذا بالتعاون مع جامعة ميتشيجان الأمريكية، إذ تستكشف الفرقة العلمية للأخيرة إمكانية إعادة البرمجة الخلوية لعلاج الجروح والحروق والإصابات الأخرى فى المعركة أسرع بخمس مرات مما يحدث بشكل طبيعى مع جسم الإنسان، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

 

 


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