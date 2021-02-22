فلسطين تسجل 1334 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الاثنين تسجيل 1334‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما لوح رئيس الوزراء بتشديد الإجراءات.

وقالت الكيلة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 62‬‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وذكر محمد اشتية رئيس الحكومة "أرقام الإصابات بكورونا أصبحت في ازدياد وموجة جديدة تضرب العالم والمنطقة وعليه أطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في الإجراءات ومن المواطنين التزام إجراءات السلامة".

وأضاف في تصريحات له في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله "آمل أن لا نضطر إلى إجراءات أشد ولكن نحن نراقب الأمور يوما بعد يوم".

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 198359 تعافى منهم 183073 وتوفي 2190.