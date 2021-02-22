فصل التيار الكهربائي عن منطقتين بمدينة مرسي علم.. اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي، اليوم الاثنين عن بعض المحولات المغذية بمناطق عمارات 48 و112 بمدينة مرسي علم.

وكشف مجلس مدينة مرسي علم في بيان له، عن أن فصل التيار عن المناطق المذكورة سيكون من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتي الحادية عشر صباحا وذلك لصيانة المحولات الدورية المتبعة.

من جانب آخر أطلق مجلس مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، حملة صيانة شاملة لمنظومة الإنارة بشوارع المدينة المختلفة، لإنارة الشوارع بجميع المناطق المختلفة بالمدينة فى إطار خدمة المواطنين.

وأعلن مجلس مدينة مرسى علم، أن اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، كلف ضياء سليم سكرتير مدينة مرسى علم، والمهندس سعد شعبان، رئيس قسم الكهرباء بالوحدة المحلية للمدينة، على تكثيف الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بجميع المناطق بالمدينة.